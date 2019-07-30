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Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.


Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan dev tanker tam 3 futbol sahası büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi'nden dönüş alan 118 bin 363 groston ağırlığında, 290 metre boyunda ve 50 metre genişliğindeki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 römorkör eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ege Denizi'ne doğru yol alan tankerin boğazdan çıkış yapmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi.

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