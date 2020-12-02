Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Derenti köyünde odun taşımak amaçlı ormanlık alana giden 59 yaşındaki Ali Beğtaş sevk ve idaresindeki fiat marka traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası sürücü Ali Beğtaş hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.