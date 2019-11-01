Direksiyona başkan geçti, ücretsiz hizmet başladı

Uygulama her cuma saat 08.30 ile 12.30 arasında, belde içi otobüs güzergahlarından vatandaşları alarak pazar yerine ulaşımı sağlayacak. Alışverişini yapan vatandaşlar ise servisi kullanarak yine aynı güzergahlarda inebilecek.

Uygulamanın ilk servisini Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve eşi Hatice Elbi ile birlikte gerçekleştirdiler. Başkan Elbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Beldemizde, pazar yerine uzak bölgelerde oturan hemşehrilerimiz hava şartlarından ve mesafeden dolayı bazı olumsuzluklar yaşıyorlardı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız zorluk çekmeden alışverişlerini yapıp evlerine dönebilecekler. Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun kaldı. Bizde vatandaşlarımıza böyle bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu alanda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.