Direksiyonu kilitlenen TIR kiraz bahçesine girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki TIR, direksiyonu kilitlenince, önce karşı yönden gelen kamyona çarptı, daha sonra kiraz bahçesine uçtu. TIR sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ezine'den yönünden Bayramiç istikametine gitmekte olan Zafer Tütüncü idaresindeki 17 YK 022 plakalı TIR, direksiyonun kilitlenmesi sonucu karşı yönden gelen Muammer Keskin idaresindeki 17 TF 934 plakalı kamyonun korsesine çarptı. Direksiyon hakimiyetini tamamen kaybeden sürücü yol kenarında bulunan Sabahattin Sallama'ya ait kiraz bahçesine girdi. Tarladaki kiraz ağacına vuran TIR, su kanalını çarparak durdu. Kazada Zafer Tütüncü hafif şekilde yaralanırken, TIR'da ve kamyonda maddî hasar meydana geldi.