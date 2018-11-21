Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni, Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'nün en yeni fakültesi olan ve bu yıl 64 öğrencisiyle eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giyme töreni heyecanı yaşandı.

Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer, Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek, Diş Hastanesi Başhekimi Hacer Oğuz, Dişhekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün ile ÇOMÜ'lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 3 yıl önce 13 fakültesi olan ÇOMÜ'nün bugün 16 fakültesi olan bir üniversite haline gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bundan yaklaşık 3 yıl önce 13 fakültesi olan bir üniversite iken, bugün 16 fakültesi olan bir üniversite noktasına gelmiştir. Merkezdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Türkiye'nin sayılı fakültelerinden olan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüştürmüş olmamız dışında, Üniversitemiz bünyesine 3 yeni fakülte kazandırdık. Spor Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin yanı sıra, bir başka değerli fakülteyi, Diş Hekimliği Fakültesi'ni bünyemize kattık. ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 27/08/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/08/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana bu fakültemizin öğrenci alabilmesi için çok çalıştık. Önce fakültemize öğretim üyeleri kazandırmamız, yeterli sayıda ve nitelikli öğretim üyesi kadrosunu oluşturmamız gerekiyordu. Öncelikle bunu oluşturduk. Daha sonra ise öğrenci alımı sürecini başlattık ve o süreç de, geçtiğimiz Mayıs ayında, Yükseköğretim Kurulu'nun onayından geçerek tamamlanmış oldu. Şimdi de Diş Hekimliği Fakültemizin altyapısını tamamlamak için yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz, 8 anabilim dalından oluşmaktadır. Fakültemizde şu anda 8 öğretim üyemiz, bu anabilim dallarında görev yapmaktadır. Hastanemiz faaliyete geçtiğinde tüm anabilim dallarında en az 2 öğretim üyesi ile hizmet vermesi planlanmaktadır. Fakültemiz Kepez'de bulunan ÇOMÜ Hastanesi'nin boşalttığı binada hizmete başlayacaktır. Hastanemiz yaklaşık 7000 metrekare alanda, 70 diş üniti kapasitesinde bir merkez olacaktır. Fakültemizde 2017 yılında 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi göreve başlamış olup, 2018 yılı sonunda yaklaşık 12 öğretim üyesinin görev yapmasını planlıyoruz. Öğrenci eğitimi 2018-2019 eğitim öğretim yılında 64 öğrenci ile başlamıştır. Şu an 72 kişilik video kamera kayıt destekli fantom ve preklinik laboratuvarlarımızın kurulumu yapılmıştır. Eğitimcinin önünde bulunan fantom modeli ve modele üstten bakan bir kamera sayesinde öğrenciler, önlerinde bulunan monitörlerde eğitimcinin fantom modeli üzerinde uyguladığı işlemleri sanki birebir eğitim alıyormuş gibi izleyebilmekte ve kendi fantom modelleri üstünde uygulanabilmektedir. Öğrencilerimiz en kısa sürede bu laboratuvarlarda eğitimlerine başlayacaklar. Kurulum aşamasındaki fakültemiz için 2 önemli hedef bulunmaktadır. Birincisi hasta tedavi hizmetlerine başlanması, diğeri ise lisans öğrencisi eğitimi için öğrenci kabulüdür. Fakültemizde öğrenci eğitimi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında başlanmış olup, Hasta tedavi hizmetlerinin ise 2019 yılı içerisinde başlaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi

Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan öğrencileri tebrik ederek öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Diş hekimliği fakültemizin sevgili öğrencileri, ilk olmanın sıkıntıları olduğu gibi avantajları ve büyük bir onuru vardır. Siz ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencileri olmanın onurunu yaşıyorsunuz. İlk olmak aynı zamanda size bazı sorumluluklar da yüklüyor. Daha çok gayret ederek, daha büyük başarılar göstererek, sizden sonra gelecek öğrencilerimize tam bir örnek olmalısınız. Sizlerin yetişmesinde büyük katkısı olan ailelerinize, bu emeklerinin karşılığını bu şekilde de bir nebze ödemiş olacaksınız. Fakültemizin kurulması talebinin kabul edilmesinden dolayı öncelikle Hükümetimize, Yükseköğretim Kurulu'na ve üyelerine teşekkür ediyorum. Fakültemize öğrenci alma sürecinde göstermiş oldukları değerli destekler için başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve başkanvekillerine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Fakültemizin altyapısının oluşmasında desteklerini esirgemeyen Hükümetimize ve Çanakkale'nin değerli Milletvekillerine, üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tören, protokolün Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencilerine önlük giydirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.