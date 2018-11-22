Doç. Dr. Ruhi Özcan'ı Anma ve Anlama konulu panel gerçekleştirildi

Dr. Ruhi Özcan'ı Anma ve Anlama konulu panel, İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panele, Vali Vekili Celil Ateşoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Genel Sekreter Sami Yılmaz, İl Müftüsü Arif Gökçe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yusuf Noyan tarafından Kur'an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Çanakkale Bayramiç doğumlu İlahiyatçı, İslam Hukukçusu, akademisyen olan ve 1986 yılında yaşamını yitiren Doç. Dr. Ruhi Özcan'ın hayatının ve çalışmalarının anlatıldığı programda konuşan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevhit Ayengin, “Çanakkale'mizin değeri olan Doç. Dr. Ruhi Özcan Hocamızı anma ve anlamak adına yapılan bu özel programda bir araya geldik. Bugün yaptığımız bu programın üç temel gerekçesi var. Birincisi, biz geçmişlerimizi hayırla yad ederiz. Doç. Dr. Ruhi Özcan Hocamız da hayırla yad edilecek İslam alimlerimizdendir. İkinci olarak da, İslam dinine hizmet etmek ve dava, ilim aşkıyla mücadelesini devam ettiren neslimize, gençlerimize örnek olsun diye, son olarak bu değerleri nasıl yetiştirebiliriz diye çarelerini ve çözümlerini üretmek içindir” dedi.

Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarını anmak ve tanıtmak, ihtiyaç duyduğumuz önemli hususlardan bir tanesi diyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Gerek İslam dünyasının, gerekse toplumumuzun yetiştirdiği alim ve bilim insanlarını tanımadığımız gerçeğini hatırlamamız lazım. İslam dünyasında yetişmiş olan alimlerin yaşamlarını belgesellerde görüyoruz. Oysaki en çok bizim tanıtmamız gerekmektedir. Bugün, Çanakkale Bayramiç'ten çıkmış olan ve yerelde kalmayarak, uluslararası boyutta önemli bir değer haline gelen, akademisyen ve alim hocamızı anma ve anlama vesilesiyle bir araya gelmiş olduk. Doç. Dr. Ruhi Özcan, hem eğitim hem de çalışmalarıyla, ülkemizin sınırlarını aşmış bir şahsiyettir. Bu sebepten, tanımamız ve eserlerini bilmemiz gereken bir alimdir. Ben inanıyorum ki bu anma programı öğrencilerimize Çanakkale'de yetişmiş alim ve bilim adamlarını tanıma ve anlama imkanı vermiş olur. Bu duygularla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Selçuk Üniversitesi emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tevhit Ayengin ve İlahiyatçı yazar, yayıncı Mustafa Kasadar'a Vali vekili Celil Ateşoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'in teşekkür belgelerini takdim etmelerinin ardından, Doç. Dr. Ruhi Özcan'ı Anma ve Anlama konulu panele geçildi.