Doğu Biga, 200 personel ile geçici olarak yolların ayrıldığını duyurdu

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kirazlı-Balaban mevkiindeki maden çıkarma faaliyetleri ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme nedeniyle duran Doğu Biga Madencilik, 200 personeli ile geçici olarak yolların ayrılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı yayımlayan Doğu Biga Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, işten çıkarılan personellere adil bir tazminat sağlanacağını ve kendilerine ruhsatların yenilenmesi sonrası işe geri alınacaklarına dair güvence verildiğini vurgulayarak, "Bugün; inşaat çalışmalarına devam etmek için gerekli olan ruhsat yenileme işlemlerindeki devam eden gecikme nedeniyle Kirazlı altın projesinde istihdam edilen 200'den fazla kişi, yapılacak iş gücü azaltımı duyurusundan etkilenecektir. İnşaat çalışmalarına yaklaşık dört aydır ara verilmiştir. Duyuru kapsamında, Alamos Gold Şirketi'nin dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki olan Doğu Biga, çalışanlarına adil bir tazminat sağlamakta ve maden ruhsatlarının yenilenmesi sonrasında işe geri alınacaklarına dair güvence vermektedir. Şirket, bilhassa tüm düzenleyici gereklilik ve şartların yerine getirilmesine rağmen ruhsatların yenilenmemesi karşısında üzüntü içindedir" ifadelerini kullandı.

"Yanlış ve yanıltıcı bilgiler protestolara yol açmıştır"

Bu kararın alınmaması için çok sayıda görüşmenin gerçekleştirildiğini belirten Şen, "Şirket, geçtiğimiz aylarda birçok çalışanımızın eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu adımları atmak zorunda olmaktan da büyük üzüntü duymaktadır. İş gücünün etkilenmesini önlemek adına farklı hükümet düzeylerinde devam eden görüşmeler dahil olmak üzere büyük bir çaba sarf edilmiştir. Kirazlı projesi, yerel istihdam oluşturulması ve yerel ekonomi kapsamında büyük bir yatırım arz etmektedir. Alamos Gold, işletme ve yatırım harcamalarının GSYH'ye toplam 245 milyon ABD doları, iş gücü gelirine 82,4 milyon ABD doları ve 13 yılı aşkın bir süre zarfında bin 75 tam zamanlı iş katkısı sağlayacağını öngörmektedir. Dört ay önce, Kirazlı Projesi hakkında sosyal medyada yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgiler protestolara yol açmıştır. Şirket bu süre boyunca doğruları anlatmaya ve yanlış bilgileri gidermeye çalışmıştır. Bu olayların öncesinde Kirazlı projesi, bölge halkının desteğini kazanmış, sıkı bir çevresel değerlendirme testi sürecini geçmiş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, orman izinleri, GSM ve işletme ruhsatı dahil tüm ana izinlerin verilmesiyle hükümetin desteğini almıştır. Şirket, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenmesinin güvenceye alınması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmaya devam etmektedir. Ruhsat yenileme işleminin, Kirazlı için Mart 2019'da işletme ruhsatı veren devlet dairesi tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

"Çevresel duyarlılık Alamos Gold'un temel değeri"

"Doğu Biga şu ana kadar yerel halkın sürdürülebilir gelişimi için yaklaşık 25 milyon ABD doları katkı sağlamıştır" diyerek sözlerine devam eden Şen, şu cümlelerle açıklamasını sonlandırdı:

"Bu yatırımlar; 489 burs imkanı, okullarda yenileme çalışmaları ve yerel alt yapı çalışmaları, sağlık konteyner ve geri dönüşüm konteynerlerinin temini, temiz ve güvenli içme suyu sağlanması için bir su deposu inşası ve bölgede ulaşımın iyileşmesi için bir yan yolun yapımını kapsamaktadır. Doğu Biga aynı zamanda çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi, yangın güvenliği, ilk yardım, mekanik ve elektrik temel prensipleri, kırma teknikleri ve sabit tesis operatörlüğü konularında eğitim ve sertifika vermiştir. Alamos Gold'un Kanada ve Meksika'da 4 maden işletmesi ile Türkiye, Kanada, Meksika ve ABD'de maden geliştirme projeleri bulunmaktadır. Çevresel duyarlılık Alamos Gold'un temel değeri olup ve tüm faaliyetlerinde aynı şekilde özen gösterilmektedir. Alamos Gold, 2005 yılından bu yana Meksika ve Kanada'da en üst düzey çevresel standartlara uygun şekilde maden işletmektedir. Bu üst düzey çevresel standartlar Kirazlı projesinin tasarım, inşaat, nihai operasyon ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında da uygulanmıştır."