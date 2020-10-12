Doğu Biga Madencilik'ten 111 yeni öğrenci bursu

Şirketin burs programının başladığı 2012 yılından bu yana toplam 712 eğitim bursu verilmiş oldu.

İlköğretim - üniversite aralığında eğitim gören öğrencilere yıllık olarak sağlanan burs imkanı sevinçle karşılanırken, Doğu Biga Madencilik, yöredeki öğrencilerin hayallerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2010 yılında beri bölgede faaliyet gösteren ve madencilik anlayışının merkezinde ‘bölgeyle sosyal uyum' prensibini benimseyen Doğu Biga Madencilik, Türk kültürü ve yörenin geleneklerine uyum içerisinde paydaş köylerle dayanışma ruhu sergiliyor. Covid-19 sürecinde her zamankinden fazla dayanışma sergilenmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eden şirket, burs programının yanı sıra bölgedeki okulların tadilatı ve eğitim materyali gibi ihtiyaç duyulan her konuda bölge halkına katkılar sunuyor. 2010 yılından bu yana, tamamı paydaş köylerle istişare edilerek bölgedeki yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan çeşitli girişimlere destek veren Doğu Biga Madencilik, Bu yatırımların devam ettiğini vurguluyor.