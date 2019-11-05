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Doğu Biga Madencilik'ten 112 yeni öğrenci kursu

Doğu Biga Madencilik, paydaş köylerde eğitim gören 112 yeni öğrenciye daha burs verecek.


İlk okul-üniversite aralığında eğitim gören öğrencilere yıllık olarak sağlanan burs imkânı olumlu tepkiler aldı. Şirketin burs desteği sağladığı 2 kız öğrenci, eğitim hayatlarını tamamlamalarının ardından Doğu Biga Madencilik'te çalışmaya başladı. Doğu Biga Madencilik'in burs imkânı sağladığı tüm öğrenciler, Kirazlı projesine komşu olan köylerde yaşıyor.


Şirket sözcüsü Çağın Şen, “Doğu Biga, bölgedeki gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor. Şirketimiz 2012 yılından bu yana, burs programının yanı sıra okul tadilatı ve eğitim materyali gibi konularda da destek sağlıyor” dedi.


2010 yılından bu yana Doğu Biga Madencilik bölgedeki yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan çeşitli girişimlere 25 milyon dolar yatırım yaptı. Bu desteklemeler arasında; yöredeki 10 köye temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteyneri, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklerin desteklenmesi, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipmanının desteği, 2012 yılında 14 bin ağaç dikilerek Hatıra Ormanı kurulması gibi çalışmalar yer alıyor.

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