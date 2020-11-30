Doğu Biga'dan uzaktan eğitime destek

Firma, çocukların uzaktan eğitimlerine, onlara bir yıllık internet ve tablet hediye ederek katkıda bulundu.

Bölgeyi destekleyici faaliyetleri arasında eğitime büyük önem veren Doğu Biga Madencilik, uzaktan eğitim sürecinde derslerini aksatmadan izleyebilmeleri için komşu köylerdeki öğrencilere bir yıllık internet paketiyle birlikte tablet hediye etti.

2012 yılından bugüne 700'ün üzerinde eğitim bursu ile çocukları ve aileleri destekleyen Doğu Biga Madencilik temsilcileri ve köy muhtarlarının ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen tablet dağıtımıyla önemli bir ihtiyaç karşılandı. Tabletlerini kurum yetkilileri ve köy muhtarlıklarından teslim alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Doğu Biga, 2010 yılından bu yana çevre köylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhtarlar ve köylerde yaşayan vatandaşlarla istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda yöre köylere temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteynırı, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklere katkı, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde altyapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, hatıra ormanı gibi pek çok çalışma gerçekleşti.

Eğitim alanında ise öğrenci bursları, uzaktan eğitim alt yapısı, bölgedeki okulların tadilatı, eğitim materyalleri temini gibi düzenli destekler sağlayan kurum, bu önemli alanda yeni projelerle desteğini sürdürecek.