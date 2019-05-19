Dondurma köylüleri 11. iftar yemeğinde buluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Dondurma köylüleri tarafından gelenek hale getirilen ve bu yıl 11.si düzenlenen Dondurma köyü ve Kilimli obası iftar yemeği Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Çadırında gerçekleştirildi.

İftar yemeğine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dondurma Köyü İmamı ve Çan Demirci Camii İmamı Halil Sarıoğlu'nun önderliğinde, iftar yemeğinden önce Kur'an-i Kerim Tilaveti okunarak, ilahiler söylendi. İftar yemeğinden sonra çocuklar için etkinlikler düzenlendi.