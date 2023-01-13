Dostluk, Empati ve Farkındalık maçının başlama vuruşunu Kaymakam Öztürk ve Başkan Yılmaz yaptı

Lapseki'de Plevne Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı ile Lapseki Spor Kulübü Takımı arasında Dostluk, Empati ve Farkındalık maçı yapıldı. bFarkındalık oluşturmak adına yapılan maçın başlama vuruşunu Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz birlikte yaptı.

Maçın devre arasında Empati Parkurunda yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından penaltı atışları yapıldı. Dostluğun kazandığı maçın sonunda 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımına, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Engin Gür, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kaçan tarafından hediye takdim edildi.