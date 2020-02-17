DSİ Çanakkale'de 18 baraj ve 7 gölet yaptı

Marmara'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çanakkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 461,88 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip 18 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çanakkale'de son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü haline geldi. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sonrası durum arasında ciddi gelir artışları ortaya çıktı. Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı.

Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine de katkı sağlıyor.

6 baraj ve 3 göletin inşaatı devam ediyor

Çanakkale'nin su kaynaklarını değerlendirebilmek için bütün ilçelerde yeni barajlar ve göletler inşa edilmeye devam ediyor. Şu anda 6 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Tamamlanan 27 sulama tesisleri ile 424 bin 423 dekar, kısmi olarak 7 bin 60 dekar arazi olmak üzere toplam 431 bin 483 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 331 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Çanakkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 271 bin 240 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çanakkale zirai üretimde ülkemize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Çanakkale'nin bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu dile getiren Aydın, "Bu kapsamda Çanakkale'de 45 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Çanakkale şehir merkezi ve 43 meskûn mahalde, 39 bin 340 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.