Dünya 3.'sü milli güreşçi Feyzullah Aktürk davul-zurna ile karşılandı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İspanya'nın Pontevedra şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, dünya 3.'sü olan ve bronz madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü başkanlık makamında ağırlayarak, tebrik etti.

Lapseki Belediyesi sporcusu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, İspanya'nın Pontevedra şehrinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda Kazak rakibi Rizabek Aitmukhan'ı 14-3 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk ve Antrenör Halil Pulat; Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan yardımcıları Aynur Bozkurt, Necdet Çelik, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti teşkilat Başkanı Murat Güşen ve belediye personeli tarafından belediye önünde davul zurnayla karşıladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz bronz madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ise, milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e nazar boncuğu astı.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ün dünya üçüncülüğü kazanarak, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bugün özel bir programla bizleri buluşturan Feyzullah kardeşimize teşekkür etmek için buradayız. Birkaç gün önce İspanya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda kendisi kürsü yaptı. Güreşçimizi biliyorsunuz, başarılı bir güreşçi, bizleri hiçbir zaman mahcup etmiyor. Güreşçimiz Lapseki'yi, Lapseki Belediyesi'ni, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini görüyoruz. Gerçekten biz güreşçimiz Feyzullah kardeşimiz ile gurur duyuyoruz. Bundan sonraki güreşlerde kendisinden yine madalyalar bekliyor ve bundan sonraki hedefi olimpiyatlar diyor, katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.