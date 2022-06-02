Dünya süt gününde miniklere süt dağıtıldı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Biga Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek kutu süt ikramıyla onları mutlu eden Başkan Erdoğan, süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemine değinerek tek tek süt ikram etti. Sütün sağlıklı nesiller için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü vesilesiyle Belediyemize bağlı olarak hizmet veren kreşlerimizi ziyaret ettik. Minik yavrularımızın süt sevgisi beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizin ailelerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Sütü sevelim hayatımızdan eksik etmeyelim” dedi.