Dünyaca ünlü Türk bilim adamları Çanakkale'de buluştu

Dünyanın birçok yerinde alanında tanınmış Türk bilim adamlarının katıldığı konferans Çanakkale'de Troia Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Vali Vekili Celil Ateşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Murat, ilimin ve teknolojinin önemine dikkat çekerek, “Kim bunlara sahip olursa gücü o elinde bulundurur” dedi. Rektör Murat, asırlarca dünyaya hükmeden milletin Türkler olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim kesinlikle büyük iddialarımızın olması gerekiyor. Çünkü asırlarca dünyaya hükmeden millet Türk milletiydi. Fakat ne oldu da bugün bu büyük millet, bu büyük medeniyetin temsilcisi olan bu millet küçük küçük parçalara ayrıldı. Bilimde ve teknolojide istenilen yerde değil. Suçu hep dışarıda aramaya gerek yok. Mutlaka bizde de hatalar vardır. Bu hatalara düşmeden birlik ve beraberlik içerisinde ama bilim ve teknolojiden asla ödün vermeden bu doğrultuda çalışmalıyız. Güçlü olduğumuz zaman bizi dinlerler, zayıf olursak bizi ezerler. Birbirimize düşürürler, dışarıdan düşmanın gelmesine gerek yok. Bugün kültür emperyalizmiyle dilimizi, dinimizi, örfümüzü adetlerimizi geleneklerimizi yok ediyorlar. Böylece bu milleti topla tüfekle tankla yok etmeye gerek kalmıyor zaten. Bu sebeple topyekün bir bilimsel ve kardeşlik seferberliği oluşturmak durumundayız.”

Türkiye'nin Türk dünyası için önemli bir kale olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Bu kaleyi Çanakkale'den vurmak istediler, ama Çanakkale geçilmez dedik ve bir destan yazdık. Bütün Türk dünyasının, İslam dünyasının, hatta mazlumların gözü Türkiye'dedir. Türkiye önemli bir kaledir. Bu kaleyi bir asır önce Çanakkale'den vurmak istediler ama milletimiz tarihin en büyük mücadelelerinden birini verdi. Çanakkale geçilmez dedirttik ve bir destan yazdık. Bugün her biri değişik ülkelerden gelen Türk asıllı çok değerli bilim adamlarını ÇOMÜ'de ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile ülkemize dünyanın dört bir tarafından gelen gençlerimizi cesaretlendirmenizi, motive etmenizi, teşvik etmenizi canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü başka türlü olmaz, tek tek insanla ilgileneceğiz, hiç ümitsiz olmayacağız, başaracağız inşallah” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından sırasıyla Dr. Erkim Siddick, Dr. Maya M. Mitalipova, Sen. Res. Ömer Kanat, Dr. Memtimin Ala, Dr. Abduxukur Abdurixit, Sen. Res. Perhad Muhammedi sunumlarını gerçekleştirdi. Altı ayrı oturumda gerçekleşen sunumların ardından katılanlara sertifika verildi.