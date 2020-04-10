Dünyanın ilk ve tek sakin adası unvanı bulunan Gökçeada sessizliğe büründü

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) Gökçeada, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ‘evde kal' çağrısına uydu. Adanın şehir merkezindeki sakinliği drone ile havadan görüntülendi.

Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde korona virüs tedbirleri konusunda kendisini izole etmeyi başaran yerlerden biri. Polis, jandarma, sağlık çalışanları, diğer kurum ve kuruluş çalışanları Gökçeada'da özveriyle çalışarak vatandaşların evde kalmasını sağlıyor.

Gökçeada şehir merkezinde polis ekiplerince havadan denetim yapılarak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların kontrolü gerçekleştirildi. Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olma özelliği taşıyan Gökçeada, salgın nedeniyle evde kaldı. O anlarda drone ile havadan görüntülendi.