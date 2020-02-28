Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bölgedeki balıkçılar da kendilerine görev düşerse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler, birçok bölgeyi olduğu gibi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesini de hareketlendirdi. Bölgede tekneleri olan balıkçılar, üzerlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını, devletten bir mesajın yeterli olabileceğini söyledi. Çanakkale Ayvacık'ta balıkçılık yapan Hakan Çil, dün akşam haberleri izlediklerini belirterek, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Devletimiz mülteciler hakkında karar almış. Biz de üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Şu an hava estiği için pek kimseler yok. Sular yüksek olduğu için geçişler nadir oluyor. Devletimiz bize ne derse yapmaya hazırız. Otobüslerle Çanakkale'ye mülteci geldiğini duyuyoruz. Şu an beklemedeyiz, ama devletimiz kapıları açmış, biz üstümüze düşenin fazlasını yaparız” dedi.