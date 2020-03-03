İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına Sahil Güvenlik koştu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren 42 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Sahil Güvenlik koştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren 42 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Sahil Güvenlik koştu. 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen batma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 42 düzensiz göçmen Küçükkuyu limanına götürülerek insani yardımda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.