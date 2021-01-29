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E-twinning platformundan sevgi temalı proje

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen e-twinning platformunda ‘’Sevgi Sonsuz, Sevgi Her yerde’’ adlı proje hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen e-twinning platformunda ‘'Sevgi Sonsuz, Sevgi Her yerde'' adlı proje hayata geçirildi.


E-twinning platformunda ‘'Sevgi Sonsuz, Sevgi Her yerde'' mottosu ile geliştirilen proje Mersin Bozyazı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Gözde Gül ve Mardin Artuklu Yalım İlkokulu Sınıf Öğretmeni Perinaz Gökdemir kuruculuğunda, Türkiye 'den ve Romanya'dan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hayata geçti. Türkiye'den ve Romanya'dan çeşitli okullar yer alırken Çan İlçesinden 75. Yıl Murat Köse İlkokulu yer aldı. Projeye katılan öğrenciler, sevgi temasında, aylara göre okul sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi başlıkları üzerinde çalışırken farklı okullardan öğrenciler ile de tanışarak birlikte öğreniyorlar. Öğrenciler pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek adına okulda temizlik ve hijyenle ilgili kamu spotu çekti. Çan 75. Yıl Murat Köse İlkokulu Öğretmeni Gökşen Ünver Alaca, “Öğrenciler proje sayesinde müfredatla uyumlu birçok kazanım da elde ediyor. Sevgiyle çıkılan bu yolda sevgi dolu bireyler yetiştirebilmek, dokunabildikleri kadar yüreğe dokunmak biz öğretmenlerin en büyük isteği. Sevgi sonsuz, sevgi her yerde'' dedi.

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