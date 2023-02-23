EGİOSB'den deprem bölgesine mama yardımı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kuruluş aşaması devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin imalata geçen ilk fabrikası can dostlarımız için deprem bölgesine mama yardımı gerçekleştirdi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (EGİOSB) üretime geçen Troya Petfood firması deprem bölgesine anlamlı bir yardım gerçekleştirdi. Amerika ve Avrupa standartlarını maksimum düzeyde kullanan ve geçtiğimiz günlerde üretime başlayan Troya Petfood firması deprem bölgesinde bulunan can dostlarımızı unutmadı. Kedi köpek maması üzerine en son teknolojiyi kullanan firma da üretilen ürünler, proses ayrı bir bölmede ham maddeler fiziksel olarak ayrı bir bölmede nihai ürünlerin paketlendiği alan tamamen bağımsız bir bölümde olarak kendi aralarında fiziksel olarak ayrıldığı için her türlü hastalıktan hijyen konuları dikkat edilmiş mama üreterek deprem bölgesine bir tır gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelip 10 ili etkileyen depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Troya Petfood Firmasının Sahibi Ersoy Deniz, “Yurtiçi ve Yurtdışında başlatılan kampanyalara bir nebze olsa katkıda bulunmak istedik. İstanbul ve Ezine'de bulunan tesislerimizden deprem bölgesine can dostlarımız için çeşitli mamalar gönderiyoruz. Bölgede büyük yıkım bulunuyor. Devletimiz bir yandan yaraları sararken, bizde bölgedeki hayvanların yaşadığı soğuk iklimde yardımcı olmak istedik. Can dostlarımızın yanında olmalıyız. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız” dedi.