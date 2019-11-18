EKMUD sınavında birinci ÇOMÜ

Enfeksiyon hastalıkları alanında asistan ve uzmanlar için her yıl yılda iki kez yapılan yeterlilik sınavına tüm üniversiteler katılırken, ÇOMÜ Tıp Fakültesi asistanları Dr. Taylan Önder, Dr. S. Bilge Güçlü Kayta ve Dr. Anıl Akça yapılan bu sınavda ÇOMÜ'yü kurumsal olarak birinciliğe taşırken, bireysel olarak da üç farklı kıdemde birinci oldular.