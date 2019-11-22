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'Elif'in Düşleri' tatilde 17 Burda'da

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) sömestr coşkusu doyasıya yaşanıyor.

3 gün boyunca sürecek 'Elif'in Düşleri' gösterisi, eğlenceli bir dünyanın kapılarını çocuklara açıyor.


Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 17 Burda AVM, çocukların çok sevdiği Elif'in Düşleri gösterisi ile sömestr tatiline renk katıyor. 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde 17 Burda'da ücretsiz gerçekleşecek Elif'in Düşleri lisanslı çocuk gösterisi, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde çocuklarla buluşacak.

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