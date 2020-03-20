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Emekli polisten define avcılığı

Çanakkale’de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, emekli polis A.

Çanakkale'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, emekli polis A.Ş.'nin aracında yaptıkları arama neticesinde 25 adet tarihi bronz sikke ele geçirdi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe İğdelik köyünden 18 Mart 2020 tarihinde şüpheli araç ihbarı aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde ihbar edilen bölgede şüpheli bir araç ve içerisinde A.Ş. (Emekli Polis) isimli şahıs tespit edildi.


Çevrede yapılan araştırmalar neticesinde arazide saklanmış şekilde bir dedektör bulundu. Şahsın üst araması ve araç içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 25 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz sikke ele geçirildi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.Ş., alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, metal dedektör Cumhuriyet Savcılığına, ele geçirilen 25 adet sikke Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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