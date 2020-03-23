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Emekliler korona virüse rağmen banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Çanakkale’de emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çanakkale'de emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine kadar kapalı olan bankalar, korona virüs nedeniyle müşterileri içeriye tek tek aldı.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Çanakkale'de bugün emekli maaşlarını çekmek isteyen yaşlı vatandaşlar, ‘evde kal' çağrısına rağmen banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Polis ekipleri, bankaların bulunduğu bölgelerde kuyrukta olan vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.


Öte yandan bazı kişilerin maske, eldiven takmamaları ve sosyal mesafeyi korumadıkları da dikkatlerden kaçmadı.

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