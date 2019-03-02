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Emektar gol kralı Tanju Çolak çocuklarla buluştu

Galatasaray’ın efsane futbolcularından gol kralı Tanju Çolak Lapsekili yüzlerce çocuğa imzalı futbol topu dağıttı.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından gol kralı Tanju Çolak Lapsekili yüzlerce çocuğa imzalı futbol topu dağıttı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan sahil sosyal tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine vatandaşlar akın etti. Lapseki Belediyesi tarafından temin edilen bin adet futbol topu imzalanarak kısa sürede dağıtıldı. Kordon boyunda ailelerle ayak üstü sohbet etme imkanı bulan Efsane Futbolcu Çolak, selfie taleplerini geri çevirmedi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz programa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetlerini ifade ederek, çocukları sevindirmenin de ayrı bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi. Çocuklar hep bir ağızdan tezahüratlar yaparak gol kralı Tanju Çolak'a sevgilerini gösterdiler. Çolak, "Lapseki, Çanakkale Boğazı kıyısında çok güzel bir ilçe. İnşallah bu güzel ilçeye tekrar gelmek isterim. Çocukların gözlerindeki mutluluk bizleri de sevindirdi" dedi.

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