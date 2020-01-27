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En fazla kan veren bağışçıya altın madalya

Çanakkale’de, Türk Kızılay Derneği Biga Şubesi tarafından bugüne kadar 25’er ünite kan veren Semih Özmucur ve Adalet Soylu’ya altın, 10’ar ünite kan veren İbrahim Pulluk ve Tahsin Ergün’e gümüş ve bronz madalya verildi.

Çanakkale'de, Türk Kızılay Derneği Biga Şubesi tarafından bugüne kadar 25'er ünite kan veren Semih Özmucur ve Adalet Soylu'ya altın, 10'ar ünite kan veren İbrahim Pulluk ve Tahsin Ergün'e gümüş ve bronz madalya verildi.


Büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek, hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanımı amacıyla kan bağışlayan vatandaşlara madalyalarının yanı sıra berat belgeleri de takdim edildi.


Öte yandan bugün başlayan ve 28-29 Ocak tarihlerinde saat 11.00-18.00 arasında devam edecek olan kan bağış kampanyasına dileyen vatandaşlar Biga Belediye Meydanı'ndaki kan bağış tırına uğrayarak destek olabilecek.

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