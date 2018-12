En yeni, en iyi, en güvenli gemi Gökçeada'da

GESTAŞ Deniz Ulaşım ekibi, sefer yaptıkları lokasyonlar arasında yer alan Gökçeada'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Gökçeada seferleriyle ilgili adalı vatandaşlar bilgilendirildi.

Adalar ve boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ adına bilgilendirme toplantısında İskele Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu, Teknik Müdür Ali Dinçer Hıdımoğlu, Deniz Operasyonu, Survey ve Belgelendirme Enspektörü Fatih Çetin, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın ve 2010 yılından bu yana adada seferlerinde kaptanlık yapan Gökçeada 1 gemisi kaptanı Caner Eroğlu yer aldı. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da yer aldığı toplantıya Gökçeadalı vatandaşlar katıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında filonun en yeni ve en donanımlı gemisinin sefer yaptığının vurgulandığı toplantıda, Gelibolu gemisinin Gökçeada 1'den daha donanımlı, daha güvenli, daha modern ve iyi teknik yapıya sahip olduğu kaydedildi.

Yaklaşan kış ayları öncesinde ne gibi havalarda sefer yapılamayacağıyla ilgili bilgiler verilirken, Gökçeada ve Kabatepe limanlarının fiziki durumlarıyla ilgili vatandaşların aydınlatıldığı, gemi seyrinde kaptanın ilk önce can ve mal güvenliğini göz önünde bulundurduğundan, bu nedenle sert havada sefer yapmanın risklerinden bahsedilen toplantıda, vatandaşların soruları da yanıtlandırıldı.

‘9 şiddetindeki havada sefer yapmak her koşulda risktir'

Gökçeada'yı iyi bilen, uzun yıllarda Gökçeada 1 gemiyle adaya sefer yapan Kaptan Caner Eroğlu, olumsuz hava koşullarında iptal sefer kararlarının ne gibi kriterlere göre verildiğine açıklık getirdi. Kaptan Eroğlu, Gelibolu gemisinin yapısı itibariyle Gökçeada 1 gemisine oranla rüzgarlı havalarda sarsıntıyı daha az hissettirdiğini kaydetti. Kaptan Caner Eroğlu, “Gökçeada bölgesi, Kuzey Ege olarak adlandırılıyor ve sert rüzgarlara açık bir bölge. Gökçeada 1 gemimiz 25 yaşında bir gemi ve tehlikeli havalarda çok fazla yalpaya düşüldüğü seferlere şahit olduk. Bizler her zaman yolcu güvenliğini ön planda tutuyoruz. En güvenli seyir zamanını hesaplıyor ve buna göre iptal sefer kararını veriyoruz. 9 şiddetindeki bir havada sefer yapmak büyük risktir. Böyle bir duruma bir kere şahit olundu, o seferde de hastaneye yetiştirilmesi gereken bir bebek hastamız vardı. Kendi hayatlarımızı riske alarak, o hastayı karaya ulaştırdık. Bu şekildeki havalarda sefer beklemeniz mümkün değil, bu şekilde risk alamayız” ifadelerini kullandı.

‘Gelibolu gemisi en yeni, en yeni, en güvenli, en donanımlı gemi'

GESTAŞ Teknik Müdürü Ali Dinçer Hıdımoğlu, filodaki en yeni ve en güvenli gemi olan Gelibolu gemisinin Gökçeada 1 gemisinden daha iyi seyir alabileceğini, maket üzerinde verdiği örneklerle dile getirdi. Hıdımoğlu, “Gökçeada 1 gemisi, tek makine çift pervaneli bir yapıya sahip. 25 yıllık bir gemi. 25 yıl öncesinin teknolojisi bunu gerektirebilir ancak bu yılın teknolojisini Gelibolu gemisi karşılıyor. 1 yaşında bir gemi ve Türkiye'nin en emniyetli gemilerinden biri. Yolcu, araç kapasitesi ve boyutlar olarak daha büyük olduğu gibi, 4 pervane ve 4 bağımsız makineye sahip. Bu da daha konforlu, her şeyden önce daha güvenli bir seyahat anlamına gelmekte. Denizcilik sektöründe teknoloji sürekli gelişiyor. Gökçeada 1 gemimize sürekli revizyonlar yapıyoruz. Bu da zaman ve maliyet alıyor. Gelibolu gemisi 7 şiddetinde bir havanın üzerinde sefer yapamaz gibi bir algıya katılmıyoruz. Gelibolu gemisi, Gökçeada 1 gemisinin yapabileceği tüm hava şartlarındaki seferleri, daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapar. Gemilerimiz, Türk Loydu klasına tabi. Bağımsız bir kuruluşa talibiz. Gemi üzerindeki her türlü çalışmamız Türk Loydu gözetiminde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

‘Gökçeada'da günde 40 seferle rekor kırdık'

GESTAŞ İskele Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu ise, Gökçeadalı vatandaşların sefer talepleriyle ilgili soruları yanıtladı. Gökçeada'dan Çanakkale'ye yapılan direkt seferlerin özellikle zaman açısından doğru bir tercih olmadığını kaydeden Gündoğdu, “Ada'dan direkt Çanakkale seferleri en az 3.5 saat sürüyor. Üstelik mesafe uzun olduğu için günde sadece bir kez git-gel sefer yapma durumumuz var. Özellikle kış aylarında hava muhalefetinden dolayı çok fazla iptale maruz kalınan bir hat. İstatistiklere baktığımızda çok fazla da ada halkı tarafından rağbet görmeyen bir hat. Bizler, özellikle Açıköğretim gibi sınavlar olan hafta sonlarında ek seferler düzenleyerek adalı vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veriyoruz. Yaz aylarında adalarda ilk kez 3 gemiyle sefer yaparak ve günde 40'a ulaşan sefer sayılarıyla rekor kırdık. Ne ek seferden, ne de tarifemizdeki sefer sayılarını çoğaltmaktan kaçınır gibi bir durumumuz yok” dedi.

‘Havanın durumu kıyıdan anlaşılamayabilir'

Deniz Operasyonu, Survey ve Belgelendirme Enspektörü Fatih Çetin, Gökçeadalı vatandaşlara sert havalarda sefer yapmanın tehlikelerinden bahsederken kıyıda hava sakin gibi görünse de açık denizde havanın farklı olabildiğine vurgu yaptı. Çetin, “Kimi rüzgarlı çeşitlerinde iki gün hava çok sert eser ancak 3. Gün havada hiçbir şey olmasa da, açık denizde dalgalar devam eder. Ya da kimi rüzgarlarda Gökçeada kıyıları sakin, kimi rüzgarlarda da Kabatepe kıyıları sakindir ancak deniz açıklarında sert bir hava sizi bekliyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Öncelik can güvenliği'

Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, GESTAŞ'ın sefer tarifesi dışında aynı gün içerisinde iki ayrı seferle tek bir hasta için özel sefer yaptığını vurgulayarak, “Kötü hava şartlarında sefer beklentisinde olmak, sefer yapmak geminin ömründen yediği gibi can ve mal güvenliği riski de taşımaktadır. Bizim için can güvenliği mi daha önemli, ulaşım mı? Bu noktada kararları işin eğitimini almış, kaptan düzeyinde insanlara bırakalım. Fırtına sadece kışın olabilen bir şey değildir, yazın da olabilir. Bizim için her şeyden önce can güvenliği gelmelidir. Gelibolu gemisi, Türk Loydu'nca onay verilmiş bir gemi. Bu gemi, çok fırtınalı havalarda da gider konusuna gelince; evet gider ama acil bir durum olursa gider, acil bir durum yoksa kaptanlarımız can güvenliğimizi riske atmamızı istemez. Gelibolu gemisi, Gökçeadalılar için ayrıcalık. Gelibolu gemisi, adanın ve adalının çok işine yarar. Gökçeada 1 gemisinden daha fazla kapasiteye sahip, daha donanımlı ve teknik yapısı güçlü olduğunu gördük. GESTAŞ da bizler de adamız ulaşımına hizmet için elimizden geleni yapacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

Gökçeadalı vatandaşların soruları ve sorulara verilen cevaplarla devam eden bilgilendirme toplantısında bir vatandaş, özellikle sefer harici olmasına rağmen Gökçeadalı hasta vatandaşların Çanakkale'ye sevki için seferber olan GESTAŞ'a teşekkürlerini iletti.