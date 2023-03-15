Enerjisa Üretim'den, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla fidan dikimi

Enerjisa Üretim, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile şehitleri anmak için Çanakkale'de 54 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Enerjisa Üretim, 2023 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde 270 bin fidan ile orman alanı oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile şehitleri anmak için Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili köyü mevkiinde Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Önder Terzi, Çanakkale Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ali Çelebi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Enerjisa Üretim Yönetici ve ekiplerinin katılımı ile fidan dikim töreni gerçekleştirdi. Firma bu yıl dördüncü hatıra ormanı oluşturma çalışmalarını başlatarak, şehre tören kapsamında 54 bin, bu zamana kadar da yaklaşık 300 bin fidan armağan ettiğini açıkladı. Her yıl en az yaşının 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturma hedefi olan Enerjisa Üretim, 2023 yılında da Türkiye genelinde 270 bin adet fidan dikim hedefi ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Enerjisa Üretim, Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen bu ruhu dün gibi derin duygularla yaşadıklarını vurgulayarak; vatan toprağı için Çanakkale'de destan yazan, bu cennet vatanı bizlere emanet eden kahramanlarımızı minnet ve saygı ile andıklarını belirtti.

Her Fidan Bir Umut Projesi

Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı hedefleyen Enerjisa Üretim; ülke genelinde 2021 yılında 285 bin adet, 2022'de 350 bin adet fidan diktiğini ve bu yıl ise hedeflerinin 270 bin fidan dikmek olduğunu açıkladı. Kişilerin ‘enerjisauretimherfidanbirumut.com' web sitesi üzerinden sevdikleri adına fidan dikimi talebinde bulunabiliyorlar. Ayrıca web sitesi üzerinden fidan haritasına ulaşılabiliyor ve Türkiye'nin farklı illerinde de dikilen fidanların online olarak görüntülenebiliyor.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, fidan dikim töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün burada 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla birlikteyiz. Bu 4'üncü ormanımız. Biz ‘Her Fidan Bir Umut' projemiz çerçevesinde 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle 300 bine aşkın fidanı toprakla buluşturduk. Bugün de yine bu proje çerçevesinde birlikteyiz. 2023'te de 270 bin fidanı yine tüm Türkiye'de toprakla buluşturacağız. Çanakkale'de ise 54 bin fidanı 2023 yılında toprakla buluşturacağız. Bizim bu çalışmalarımızın arkasında sürdürebilirlik vizyonu yer almakta. Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde topluma, çevreye değer katma perspektifiyle hareket ediyoruz. Ve yaptığımız tüm çalışmaları bu perspektif çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yine bunların en önemli göstergelerinden bir tanesi de karbon ayak izi azaltma hedeflerimiz, 2032 yılında başa baş olmayı, 2045 yılında ise net sıfır olmayı planlıyoruz" diyerek, bulundukları tüm bölgelerde değer oluşturarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.