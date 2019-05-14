Engelli çocuklar hayata katıldı

25 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen projede toplam 35 özel çocuk, spor ile hayatı paylaştılar, engelleri aştılar. ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen programda, projeye katkı sunan 45 gönüllü öğrenciye teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Candan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ile aileler katıldılar. Vali Vekili Ali Candan, engelli bireylere karşı yapılan bu güzel projeye Valilik olarak destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Toplumumuzdaki engelli çocuklarımız çoğu zaman dışarıya, sosyal ortamlara çıkamıyorlar. Bu çocuklarımız için spor çok önemli. Etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise engellilerin şu an kapalı ortamlar yerine burada, bir spor alanında bulunmalarının mutluluk verici olduğuna değinerek “Geçtiğimiz haftada engellilerle ilgili bir tiyatro gösterimiz vardı. O tiyatro oyununu izledim ve gerçekten profesyonelce bir performans sergilediler. Bugün burada olan çocuklarımızın ailelerini kutluyorum, onları hayata kattınız. Onları bizlerle, üniversiteyle buluşturdunuz. Allah yollarını açık etsin” şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu da “Sayın Valimizle engellilerle ilgili neler yapabilirizi konuşurken bu projeyi hayata geçirdik. Bizim toplumun %10-12 civarı engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Velilerin bu konuda yükü gerçekten ağır. Biz de onların yükünü bir nebze hafifletmek için kalıcı çalışmalar yapmak niyetindeyiz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından, belge takdimi gerçekleştirildi.