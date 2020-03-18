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Engelli öğrencilerin Çanakkale klibi tıklanma rekoru kırıyor

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü sebebiyle bir özel eğitim meslek okulunda okuyan engelli öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni kazandı.


Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim hayatlarına devam eden engelli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle günün anlam ve önemini vurguladıkları bir video hazırladılar. Okulun sosyal medya hesabından da paylaşılan video vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

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