'Erasmus+' proje ortakları İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret etti

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) "Erasmus+ Programı (Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar) kapsamında 6 ülkenin öğretmenleri tarafından yürütülen "Activating Leadership Initiatives through Values Education" (Değerler Eğitimi Yoluyla Liderlik Becerilerini Geliştirme) isimli Erasmus+ projesi çalışmaları için Biga'ya gelen öğretmenler, proje ortaklarından Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konuğu oldu.

Norveç, İspanya, Portekiz, İtalya ve Romanya'dan gelen 8 öğretmen ve Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret ettiler. Öğretmenler "Liderlik Becerilerini Geliştirmek" projesi konusunda karşılıklı paylaşımlarda bulunmak, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek, eğitim ortamlarını tanımak amacıyla 4 gün süreyle çeşitli ziyaretlerde bulunacaklar.