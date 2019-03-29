Erdoğan: “Biga 1 Nisan'dan itibaren gönül belediyeciliğine sahip olacak”

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, Çiçeklidede Meydanında yüzlerce vatandaş ile bir araya geldi.

Biga ilçesinde Çiçeklidede Meydanında konuşma yapan Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, “Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. İnşallah bu emeklerimizin meyvelerini 1 Nisan sonra tüm 55 bin Bigalı hemşerilerimizle birlikte göreceğiz. Adaylığımız açıklandığından buyana yaklaşık 3 aydır bir araya geliyoruz. İlk baştan sizleri dinledik, Biga ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi sizlerden duyduk, sizleri rehber edindik ve projelerimizi açıkladık. Sizlere projelerimizi anlatıyoruz. Biz Biga'da doğduk, Biga'da büyüdük ve işimizde ailemizde Biga'da. Rabbim ömür verdiği sürece Biga'da yaşamaya devam edeceğiz. Ama biz şuna dikkat ediyoruz. Makamlar gelir geçer makamlar geçtiği zamanda biz sizlerle çarşıda, pazarda, düğünde dernekte geldiğimiz zaman bu mutluluğu, bu sevecenliği, bu samimiyeti görmek istiyoruz. Görevimizi kutsal biliyoruz ve inşallah belediyecilik anlayışımızda sevgi yazılarda olmayacak, sevgiyi biz gönlümüzde yaşatacağız. Mutlu Biga sadece tabelalarda yazılarda yazmayacak. Biz Biga'nın 55 bin hemşerimizin mutlu olması için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışacağız. Fakat birlikte, beraberlikten, kardeşlikten bahsedenler görüyoruz ki paçaları tutuşmuş başladılar çamura, yalana, iftiraya bizi bilen biliyor, bizim özümde sözümde birdir. Her zaman söylüyoruz Biga'mızın hangi sokağına girersek, hangi mahallesine girersek AK Parti belediyeciliğin eserlerini görüyoruz. Ve Biga Belediyesi şuanda yapmış olduğu belediyecilik hizmetlerinde kullandığı bütçenin bir çoğunu AK Parti zamanında belediyeye kazandırılmış eserler sayesinde yürütüyor. Son 5 yılda üreten hiçbir tane projeyi hayata geçiremediler. Birde diyorlar ki hesap uzmanıyız hesap adamıyız. Vallahi de billahi de bakkal dükkanım olsa hesabını tutturmam. Bunlar batırırlar çünkü hesapta yok kitapta yok. İnşallah Biga 1 Nisan'dan itibaren gönül belediyeciliğine sahip olacak. Kıymetli hemşehrilerim bu birliktelik, bu beraberlik devam edecek. Bu Cumhur İttifakı sadece 1 tane belediye başkanı fazla çıkartmak 5-10 tane belediye meclis üyesi çıkartmak için kurulmadı. Bu ülkemizin, devletimizin Bekası için, geleceği için kuruldu. Biga'da da, Türkiye'de de bu ittifak sonuna kadar devam edecek. Biz söz konusu vatan olunca, bayrak olunca, millet olunca, devlet olunca, millet olarak hep beraberiz beraber olacağız” dedi.

Çiçeklide Mahallesinde gerçekleşen miting konuşmasına AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Sadettin Saat ile vatandaşlar katıldı.