Erdoğan projelerini ve meclis üyelerini tanıttı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhur İttifakı Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan'ın, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttığı toplantısı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Biga Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Aday ve Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP Biga İlçe Başkanı Saadettin Saat, Karabiga Belediye Başkan Adayı Ahmet Elbi ve Gümüşçay Belediye Başkan Adayı Adnan Pastırmacı, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, “Biga'nın 5 yıldır yaşadığı bu kâbus Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı sona erecek” dedi.

Programda Cumhur İttifakı Biga Belediye Başkanı Adayı Bülent Erdoğan'ı tanıtan kısa film gösteriminin ardından konuşan Cumhur İttifakı Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, Biga halkının takdiri ve teveccühüyle göreve seçilmesiyle birlikte geleceğin Biga'sını hep birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Projelerini tanıtan Erdoğan, “Tüm projelerimiz, içeriği dolu, tüm ayakları ile en ince detayına kadar planlanmış projeler. Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle Allah nasip ederse hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle yapacağımız çalışma ve projeleri tüm Bigalı hemşerilerimizle el ele ve omuz omuza birlikte başaracağız. 2004-2014 yılları arasında yaptıklarımız, şimdi yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Biga'ya hizmet için, hizmetkar olmak için geldiğini belirten Erdoğan, “Bereketli toprakları şehadet kokan, tarih kokan; Çerkezini, Pomağını, Macırını, Yörüğünü, Boşnağını, Romanı kucaklayıp kardeşlik kokan, kültür kokan, En çok da memleket kokan, güzel Biga'mın güzel insanları bu güzel gecede sizlere Biga Belediye Başkan Adayı olarak hitap etmek benim için ne büyük bir şereftir. Biga benim doğduğum, büyüdüğüm, okul yollarını aşındırdığım, seyyar satıcılık yaptığım, pazarcılık yaptığım, kalbimin yarısını bulduğum, evlat sahibi olduğum, ekmek paramı kazandığım müstesna kutsal bir yerdir. Beni ben yapan Biga'dır. Biga benim için aşktır, sevdadır. Atalarımızın kök saldığı, neslimizin yeşereceği güzel vatandır. Bu topraklara, vatanımıza hizmet etmek için, hizmetkarınız olmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.