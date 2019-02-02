Erdoğan'dan, Çiçeklidedespor Voleybol Takımına kahvaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına kahvaltı verdi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Gölcükihsaniye Bayan Voleybol Takımı ile oynayacakları maç öncesi moral kahvaltısında Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Başkan adayı Bülent Erdoğan'a teşekkür ederek, çıktığı yolda başarılar dileyerek inşallah bu maçı kazanırız dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, “Bizim ismimiz 20 Ocak'ta resmiyet kazandı ve o günden itibaren sivil toplum kuruluşları ile sporcu arkadaşlarımızla, yönetimleri ile bir araya geliyoruz. Biga'mızın sporu ile ilgili, gençlerimizin geleceği ile ilgili görüş ve önerililerini alıyoruz gençlerimizi önemsiyoruz.9 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Kendi şehrimizde yüksek bir genç nüfusumuz var. Sıkıntılarınızı, kulüplerimizin sıkıntılarını biliyoruz. İnşallah bununla ilgili 19 Şubat'tan sonra sporla ilgili müjdeli haberlerimiz olacak sizlere. Görüş ve önerileriniz varsa öğrenmek isteriz . Bu buluşmanın asıl amacı tanışmak ve fikirleriniz almak. İnşallah bugün oynayacağınız maçta galip gelirsiniz. Başarılar dilerim” dedi.

Daha sonra Başkan Adayı Bülent Erdoğan'a Çiçeklidedespor Voleybol Takımı atkısı hediye edildi.

Kahvaltıya, AK Parti Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan ,AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Takım Antrenörü Gonca Aden ve sporcular katıldı.