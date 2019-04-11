Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den İl Genel Meclis Üyesi seçilen Recai Ertan teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Yenice ilçesinde 9 yıl Ülkü Ocakları Başkanlığı ile 2 dönem MHP İlçe Başkanlığı görevi yapan ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde 5 bin 391 oy alarak MHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi seçilen Recai Ertan teşekkür ziyaretlerine başladı. Ertan, “Hizmet için çıktığımız bu yolda desteklerini bizlerden esirgemeyen İlçe, belde ve köylerde yaşayan halkımıza teşekkür ederim. Gece gündüz partili arkadaşlarımla birlikte köy köy çalışarak Partimizin 24 Haziran 2018'de aldığı bin 909 oyunu 5 bin 391'e çıkardık. Üç hilalli bayrağımızı Yenice'de mahzun bırakmadık. Hayırlısı ile mazbatamızı aldık. Allah nasip ederse bundan sonra Çanakkale'mize ve Yenice'mize ve köylerimize hizmet etmeye çalışacağım” dedi.