Esas 17 Burda AVM'de caz rüzgarı

Çanakkale'yi açıldığı 2015 yılından bugüne kadar eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 4. yaşını muhteşem bir Jazz Festivali ile kutladı. Çanakkalelilerin büyük ilgi gösterdiği festivali 62 bin müziksever dinledi.

Jazz Festivali'nin ilk gününün konukları gelmiş geçmiş en iyi sese sahip ozanlardan Bülent Ortaçgil ve Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev Trio oldu. Festivalin ikinci gününde Türkiye'nin duayen sanatçılarından Zuhal Olcay, seslendirdiği şarkılarla izleyicileri mest eden en iyi kadın vokallerden Aylin Aslım ve sevilen müzik grubu Yok Öyle Kararlı Şeyler, Sahne 17 ‘de ziyaretçileri büyüledi.

Konser alanını dolduran ziyaretçiler festivalin son gününde caz müziği sanatçısı Birsen Tezer ve binlerce kişinin gönlüne taht kurmuş usta müzisyen Erkan Oğur'un muhteşem performansları eşliğinde, caz müziğinin keyifli atmosferinde tam bir müzik şöleni yaşadılar. Sanatçılar, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Esas 17 Burda AVM, 4. Yıldönümü kutlamalarında; 3 gün boyunca müzik performansları, minikler için keyifli etkinlik ve atölyeler, Powerapp 5D Simülatör gösterileri ile ziyaretçilerine festival keyfini doyasıya yaşattı.

Caz müziğinin sevilen isimlerini Çanakkaleliler ile buluşturan Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerinden bolca teşekkür aldı.