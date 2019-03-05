Esas 17 Burda'dan ÇOMÜ'lüye sinema bileti

Çanakkale'yi açıldığı 2015 yılından bugüne kadar eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 4-8 Mart tarihleri arasında ÇOMÜ'lü öğrencileri sinema keyfine davet ediyor.

Esas 17 Burda AVM, 4 - 8 Mart tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yapan üniversite öğrencilerine anında sinema bileti hediye ediyor.

Aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ÇOMÜ'lü öğrenciler danışma bankosunda kaydını yaptırarak, kimliğini gösterdiğinde Esas 17 Burda AVM' den anında sinema bileti kazanıyor.

17 Burda AVM, ÇÖMÜ' lü öğrencileri sinema günlerine ve eğlenceye çağırıyor.