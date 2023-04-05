Eşini öldürüp ‘Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığın yargılanmasına başlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u, kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanık Gencay Korur'un yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 23 Haziran'a erteledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda, Gencay Korur (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u (38) kayınpederinin evinde tüfekle vurdu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘Namussuzluk yaptığı için öldürdüm' demişti

Katil zanlısı Gencay Korur, emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” dedi. Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda ise, “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer vermişti.

Ezine ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Gencay Korur için düzenlenen iddianamede savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Tutuklu sanık Gencay Korur'un Çanakkale 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Davaya, Çanakkale Barosu ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve bazı kadın dernekleri de salonda katılımcı olarak hazır bulundu.

Eşini öldürdüğünü itiraf etti

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Gencay Korur, mahkeme salonuna getirildi. Tanık ve sanık avukatları ile tanık yakınları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmada tutuklu sanık Gencay Korur'un savunmasını dinledi. Sanık Gencay Korur, duruşmadaki savunmasında cinayeti işlemeden önce karısının kendisini çok kez aldattığına yönelik iddialarda bulunarak, cinayet günü yaşananları anlattı. Duruşmada boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğünü ifade eden sanık Gencay Korur, “Ayşe Korur ile 15 yıllık evliyim. 2 kız çocuğumuz var. Ayşe Korur ile birbirimizi severek, evlendik. Evet, ben eşimi öldürdüm. Kabul ediyorum. İnternetten bin 700 TL'ye tüfek aldım. Daha önceden Ezine'ye gelirken sürekli olarak tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda araca saklıyordum. Bu sefer eve geldiğimde tüfeği yine hurda araca koyacakken eşimin dışarıda tek başına sandalyede otururken gördüm. Eşim telefonla konuşuyordu. Tüfeği yanıma alıp otların içerisinde gizlenerek eşimin telefon konuşmasını dinledim. Eşim telefonla başka adamlarla konuşuyordu. Otlardan çıkan ses nedeniyle eşim beni fark etti. Eşim korkunca ona korkma dedim. Bana ‘niye geldin' dedi. ‘Adamlarla konuşuyorum bunları biliyorsun niye geliyorsun' diye sordu. Ben de ona kızımı adamlara satacağının doğru olup olmadığını sordum. Eve giderken arkasını dönüp bana küfür ettikten sonra yüzüme tükürdü ve eve girdi. Ben de kendimi tutamayarak tüfeği aldım. Evin içine camdan ateş ettim. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim. Bir hedef gözetmedim. Daha sonra evin içine baktığımda eşimin alnından kan geldiğini gördüm” dedi.

"Sanığın iddiaları kesinlikle yalan"

Mahkeme tanık olarak dinlenen Ayşe Korur'un babası Cahit Hamal (69), “Gencay Korur'un uzaklaştırma kararı vardı. Ancak 3 kez evime geldi. Hüngür hüngür ağladı. Kızımla barışmak istediğini söyledi. Bende verdim kızım. Kızımın göğsünde, yanaklarında sigarayla yakmış. Kızımı işe götürüp, insan içinde dövüyordu. Kızıma işkence yaptı. Kızım bizimle birlikte tek göz odada yaşıyordu. Sanığın iddiaları doğu olsa kızım neden bizimle yaşasın. Sanığın iddiaları kesinlikle yalan, kendisi esrar kullanıyor, satıyor. Müzik aletlerini kırdığı doğru değildir. Müzik aletlerini esrar almak için sattı. Kızım çalışıyordu, aldığı parayı ona veriyordu. Kendisi internetten balon alıp, satıyordu. Kızımın aldığı beyaz eşyaları kaçırdı. Kızımın özel bölgelerine işkence yapıyordu. Kızım hastalıktan bayılıyordu. Kış aylarında kızımı annesiyle soğuk suyla yıkayıp, tecavüz etmiştir” diye konuştu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ayşe Korur'un annesi Birsel Hamal (65) ise, “Benim çocuğum kendi evimde, kucağımda öldü. Kanlar içindeydi. Kızımla ilgili bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuğuma iftira atmaktadır. Davacı ve şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Duruşma 23 Haziran'a ertelendi

Tanıkların dinlenmesinin ardından müşteki avukatı Ahmet Erzi, tutuklu sanık Gencay Korur'un en üst hadden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep etti. Mahkeme heyeti sanık Gencay Korur'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının taleplerinin karşılanması için duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

"Sanığın en üst hadden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için var gücümüzle çalışacağız"

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan müşteki avukatı Ahmet Erzi, “Bugün boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vahşice katledilen Ayşe Korur cinayetinin ilk duruşmasına katıldık. Sanık her ne kadar bir takım asılsız ithamlarda bulunmuşsa da namus cinayeti adı altında, suçtan kurtulmaya yönelik bir takım indirimler almaya yönelik beyanlarda bulunsa da tüm bu hususlar çürütülmüştür. Sanığın tutukluluk hali devam etmektedir. Sanığın en üst hadden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Ayşe Korur'un kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz” dedi.