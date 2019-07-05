İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından vurularak öldürülen genç, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından vurularak öldürülen genç, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.


19 yaşındaki Alperen Kahraman, eşi ve bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için Omurtak Caddesi üzerinde yürürken eşinin amcası Durmuş S. tarafından kurşunlanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda seken kurşunlar sebebiyle bölgedeki 2 kişi de yaralanmıştı. Alperen Kahraman, bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman'ı son yolculuğunda ailesi, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Kahraman, köy mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.