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Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 28 yıl Türk Kızılay Şube Başkanlığı yapan emekli öğretmen Rahmi Sarıbıyık (81) Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 28 yıl Türk Kızılay Şube Başkanlığı yapan emekli öğretmen Rahmi Sarıbıyık (81) Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Yenice ilçesinde 28 yıl Türk Kızılay Şube Başkanlığını aralıksız yapan emekli öğretmen Rahmi Sarıbıyık, yaşlılığa bağlı nedenlerden önceki gece 81 yaşında vefat etti. Yenice Merkez Çarşı Camiine getirilen Sarıbıyık'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye oğulları Fikret, Fatih ve Bülent Sarıbıyık, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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