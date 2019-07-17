‘'Eski Kurttan Çakallara Tüyolar'' Çanlılarla buluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahnelenen 'Eski Kurttan Çakallara Tüyolar' oyunu ilgi gördü.

Çan Belediyesi'nin organizasyonuyla Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, ‘Eski Kurttan Çakallara Tüyolar' oyununu sahneledi. Çan Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda sergilenen oyuna ilgi büyüktü. Tiyatro ekibine çiçek takdim eden Belediye Başkanı Bülent Öz, ''Çan'da kültür, sanat faaliyetlerimizi artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu güzel gösteri için Nokta Tiyatrosu ekibine teşekkür ediyorum'' dedi.