Esnaf kredi taksitlerine 3 ay erteleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe girecek uygulama hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Teoman, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz kefaletiyle 31 Mart 2020 tarihinden önce kullandırılan kredilerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak taksitleri 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenecektir. Bu tarihlere denk gelen borçlarının ertelenmesini isteyen ortaklarımızın, kooperatifimize gelerek borç erteleme dilekçesi imzalamaları gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımıza duyuruyoruz" dedi.