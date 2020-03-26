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Esnaf kredi taksitlerine 3 ay erteleme

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman esnaf kredi taksitlerinin 3 ay sure ile faizsiz olarak erteleneceğini söyledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe girecek uygulama hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Teoman, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz kefaletiyle 31 Mart 2020 tarihinden önce kullandırılan kredilerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak taksitleri 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenecektir. Bu tarihlere denk gelen borçlarının ertelenmesini isteyen ortaklarımızın, kooperatifimize gelerek borç erteleme dilekçesi imzalamaları gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımıza duyuruyoruz" dedi.

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