Esnafa dadanan çete operasyonla çökertildi: 7 tutuklama

Çanakkale'de esnaf ve vatandaşa baskı yapmak, tehdit uygulamak, iş yerlerine sahip olmaya çalışmak gibi birden fazla olaya katıldıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından örgüt faaliyeti kapsamında esnaf ve vatandaşa baskı yapmak, tehdit uygulamak, iş yerlerine sahip olmaya çalışmak, çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, vatandaşlardan zorla para almak, vermemeleri durumunda ölümle tehdit etmek suçları üzere birçok olaya katıldıkları tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekiplerince yapılan operasyonda İ.Ç. liderliğinde E.B., E.B., T.G.K., N.C., M.A. ve A.E. isimli şahısların şehir merkezinde iş yerlerinin olduğu ve bu şahısların şehir merkezleri içerisinde çeşitli iş yerlerine giderek işletme sahiplerini tehdit ederek iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı vatandaşlara faiz karşılığında para vererek zor durumda bıraktıkları, şahıslara karşı korku salarak tehdit ile borçlarının karşılığını yüksek miktarda geri istedikleri, bazı vatandaşların araçlarını baskı ve tehdit yoluyla ellerinden aldıkları öğrenildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, A.A. ve E.B. isimli şahısların bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla alırken yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve müşteki ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen İ.Ç. liderliğinde E.B., T.G., N.C. ve M.A. isimli zanlılar il merkezinde farklı bölgelerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 7 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.