Etili İlk ve Orta Okulu yeni döneme hazır

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili İlk ve Orta Okulu yeni öğretim yılına hazırlanıyor.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü İlk ve Orta Okulunda yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, okullardaki sınıfları, fiziki ve sosyal faaliyet alanlarını, yeni yapılan yemekhane ve konferans salonunu inceledi. Okuldaki incelemeler esnasında Müdür Yardımcısı Metin Can hazır bulundu. Kaymakam Gürdal, okullardaki sorunların biran önce giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını söyledi.