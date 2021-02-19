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Ev sahiplerinin uyuduğu sırada hırsızlık yapan şüpheliler Bursa'da yakalandı

Çanakkale’de ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler Bursa’da yakalandı.

Çanakkale'de ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler Bursa'da yakalandı.


Çanakkale'nin Barbaros Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana gelen olay, hırsızlar ev sahiplerinin uyumasını fırsat bilerek içeri girdi. Hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin yaklaşık 120 güvenlik kamerasını incelediği olayda şüphelilerin Bursa'da olduğu tespit edildi. Çanakkale Emniyetinden Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilen şüpheliler 21 yaşındaki V.K. ve 18 yaşındaki D.B. Bursa Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı.


Daha sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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