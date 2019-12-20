'Evde eğitim' öğrencisi İrem Matur'a ziyaret

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, hastalığı sebebiyle evde eğitim görmekte olan Atatürk İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi İrem Matur'u evinde ziyaret etti.

Ziyarete Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Rıza Yılmaz, 'Evde eğitim' öğretmeni Yasemin Doğar, Rehber Öğretmen Zeynep Elif Berber ve Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği yöneticileri eşlik etti. Gerçekleştirilen moral ziyaretinde İrem Matur, arkadaşlarını ve okulunu çok özlediğini dile getirerek, evde eğitiminde yaptığı çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'a gösterdi.