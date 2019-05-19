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Evinde ölü bulunan Rum asıllı Pinari son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinari’nin cenazesi, Aya Varvara Kilisesi’nde gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinari'nin cenazesi, Aya Varvara Kilisesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.


Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da 14 Mayıs Salı günü Zarife Tepesi Mevkiindeki evinde yaşayan Rum asıllı Zafir Pinari'ye komşusu yemek götürdü. Ancak kapının açılmaması üzerine komşusu jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine eve gelen ekipler tarafından Zafir Pinari ölü olarak bulundu. Zafir Pinari'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zafir Pinari'nin cenazesi için dün (Cumartesi) tören gerçekleştirildi. Aya Varvara Kilisesi'nde düzenlenen töreni, Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis'in yönetti. Törene Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ile Rum ve Türk vatandaşlar katıldı.


Törenin ardından Pinari'nin cenazesi Merkez Rum Mezarlığına defnedildi.

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