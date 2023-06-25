Evreşe Belediyesi çiftçilerin biçerdöver masrafının bir bölümünü karşılıyor

Evreşe Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan çiftçilere nefes aldıracak ‘hasat desteği' uygulaması bu yıl da devam ediyor. Evreşe Belediyesi bu yılda çiftçilerin biçerdöver masrafının bir bölümünü karşılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, belde de çiftçilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, sosyal belediyecilik çerçevesinde çiftçilere nefes aldıracak ‘hasat desteği' uygulamasını geçen yıl başlattıklarını söyledi.

Bu yılki hasat döneminde 5 biçerdöver kiraladıklarını belirten Başkan Soyuak, “Bu biçim sezonunda da geçen sezonda olduğu gibi sosyal belediyecilik ilkemizle yine çiftçimizin yanındayız. Evreşe Belediyesi olarak biçim fiyatlarını sübvanse ederek dönüm başı 20 lirayı belediyemiz kendisi ödeyerek, biçim fiyatlarını 95 liradan, balya bağlama fiyatı 11 liradan Evreşe Belediyesi olarak kiraladığımız 5 biçerdöverle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bereketli hayırlı sezonlar dileriz. Çiftçimize hayırlı olsun. Tane bereketi olsun”