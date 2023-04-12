Ezine Belediyesi 9 bin kişilik iftar verdi

Çanakkale'nin Ezine ilçe Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Kapalı Pazaryeri'nde 9 bin kişilik iftar verdi.

Ezine Belediyesi, Kapalı Pazaryerinde Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeği ve ramazan programı düzenledi. İftara, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti ve MHP Milletvekili adayları, Ezine Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti'yle başladı. Ezan'ın okunmasının ardından 9 bin kişi iftarını açtı. Duaların ardından iftar programı Kapalı Pazaryeri otoparkında çocuk eğlencesi ve ramazan programıyla devam etti. İftar öncesi Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Belediye Meclis Üyeleri iftara gelen vatandaşlar bir araya geldi.

İftarda açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Allah inşallah Ramazan Bayramına bizleri eriştirmeyi nasip etsin. 9 bin kişilik güzel bir iftarımız var. Hem Kur'an-ı Kerim Tilaveti, hem de çocuklarımız için gerçekten geçmişten günümüze gelen güzel ramazan etkinlikleri var. Geçmişe dair böyle nostaljiyi anımsatmak adına yaptığımız büyük güzel bir iftarımız oldu. Vatandaşlarımız iftarımıza yoğun ilgi gösterdi. İnşallah devamı gelir. Deprem dolayısıyla iftarımızı bu yıl bir kez yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelere her hafta devam eden iftarlarımız olur. Çocuklarımız içinde iftarımızda etkinliklerimiz var. Çocuklarımızın bu ramazanı hem samimi noktada hissetmesi, gönül coğrafyalarına bir nebze olsun katkı sağlarsak biz bununla mutlu oluruz. Çocuklarımız için ramazan etkinliklerimizde Hacivat-Karagöz oyunları var. İlahi gruplarımız devam edecek. İftardan sonra halkımızı orada ağırlayacağız. Çocuklar için ayrıca elma şekeri, pamuk şekerler var. Mesir ve Osmanlı macunları dağıtılıyor. İnşallah bundan sonraki senelerde bu iftarlarımızın devamı gelir. Kültürümüzü yaşatmak ve toplumun birlik ve beraberlik birlik ve beraberlik bilincini aşılamaktan, hem de manevi duyguları paylaşması açısından güzel bir güzel bir iftar programı oldu” dedi.